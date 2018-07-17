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Євросуд присудив учасницям Pussy Riot компенсацію за панк-молебень

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Євросуд присудив учасницям Pussy Riot компенсацію за панк-молебень у Храмі Христа Спасителя
Євросуд присудив учасницям Pussy Riot компенсацію за панк-молебень у Храмі Христа Спасителя / Фото із відкритих джерел

Європейський суд з прав людини постановив стягнути з Росії компенсацію на користь учасниць групи Pussy Riot у справі про панк-молебень, який вони влаштували у Храмі Христа Спасителя у Москві.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

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Учасницям гурту Pussy Riot Марії Альохіній і Надії Толоконніковій присуджені компенсації в розмірі 16 тисяч євро кожній, Катерині Самуцевич – 5 тисяч євро.

Згідно з рішенням Євросуду, влада Росії також має погасити судові витрати у розмірі 11,7 тисяч євро.

У постанові ЄСПЛ зазначено, що під час розгляду кримінальної справи Pussy Riot була порушена шоста статті Конвенції з прав людини, яка передбачає право на справедливий суд.

Міністерство юстиції РФ вже відреагувало на таке рішення ЄСПЛ, допустивши, що оскаржить його.

Постанова ЄСПЛ не вступила в силу і може бути оскаржена Мін'юстом Росії впродовж тримісячного терміну,
– цитує "Інтерфакс" прес-службу відомства.

21 лютого 2012 року учасниці гурту Pussy Riot провели в храмі Христа Спасителя у Москві панк-молебень "Богородиця, Путіна прожени". Троє учасниць групи Марія Альохіна, Надія Толоконникова і Катерина Самуцевич були засуджені до двох років колонії. Згодом термін Самуцевич замінили на умовний.

Теги: Новини Росії Судді Вирок Pussy Riot
Джерело: 24 Канал
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