Свой к своему за своим

Понимаете, в чем штука. Индустрия, в которой задействован массовый ресурс (миллионы людей и миллиарды средств), по определению не может быть "внеполитической". Это никогда не "просто футбол" и "просто песенное шоу", это всегда "еще" тех самых масс коллективная воля и коллективные интересы. А также их столкновение.

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Евровидение, конечно, музыкальный конкурс, кто же возразит. Но это "еще и" конкурс, в котором Европа демонстративно и показательно голосует "за своих", "по регионам". Из результатов всегда было и есть ясно видно, кто в Европе "с кем против кого" еще со времен средневековья.

И Украина долгие годы тоже голосовала "за своих" – за Россию и Беларусь, конечно. Даже после 2014 года Россия продолжала получать от нас тот незаслуженно высокий "семейный" балл, который всегда дают "у себя во дворе" друг другу – Балканы и Пиренеи, Балтика и Скандинавия…

Свои наконец вытеснили чужих

И вот выяснилось, что у нас наконец-то изменились "свои", беда научила. Триста лет "навеки вместе" свалилось с плеч, как присохшая кора, и мы вернулись в "старую семью", в наш давний, удельный трансевропейский кластер, где "народы-братья" – это совсем другая троица, не из плагиата Ключевского, а из оригинала, откуда Ключевский списывал: с "Хроники" Стрыйковского, где было себе три брата: Лех, Чех и Рус, один пошел в Краков, второй в Прагу, третий в Киев... Мы вернулись, мы дома, у себя в Европе, и "свои" нам – Польша с Литвой. Добрый вечер, мы из Украины.

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А жюри не вернулось. Эти как были, так и остались – "мы из СНГ". В том и зашквар, отсюда и, казалось бы, непропорциональный масштабу произошедшего взрыв возмущения (вчера, когда я в театре Словацкого рассказывала о реакции украинской сети на "0 баллов от украинского жюри для Польши", публика смеялась).

Чтобы так чисто отморозиться от контекста, нужно действительно быть "чужим" сегодняшней Украине, ее судьбе и ее войне. И безразлично, то ли это умышленно, то ли по тупости. Очень знаковые все это процессы, для будущих учебников, на самом деле. "Все будет Украина" (с).

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