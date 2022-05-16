Уже даже флешки отправляют журналистам-расследователям, чтобы отвести удар от себя. ФСБ воюет с военной разведкой, военная разведка с управлением, которое контролирует ядерные силы, а есть данные ФСО (Федеральная служба охраны), которая пишет докладные о фальсификации отчетов, которые готовились высшему руководству страны.
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Путина начали "отбеливать"
Тем не менее, война так называемых разных "башен Кремля" идет в достаточно интересном направлении. Якобы это "бояре" виновны в провале "спецоперации" в Украине, потому что они подавали Путину недостоверную информацию и рассказывали небылицы о вторжении Украины и США на территорию России. И надо наказать именно их, а не принимавшего "единственно правильное решение"…
На мой взгляд, это операция по явному отбеливанию самого Путина.
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Ответственность за зверства и преступления
Пусть они хоть перестреляются там в агонии назначений виновных.
Они должны за все ответить. И это рано или поздно произойдет.
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