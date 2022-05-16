Вже навіть флешки відправляють журналістам-розслідувачам, аби відвести удар від себе. ФСБ воює з військовою розвідкою, військова розвідка з управлінням, яке контролює ядерні сили, а ще є дані ФСО (Федеральна служба охорони), яка пише доповідні про фальсифікацію звітів, які готувались вищому керівництву країни.

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Путіна почали "відбілювати"

Проте, війна так званих різних "башень Кремля" йде в досить цікавому напрямку. Мовляв, це "бояри" винні у провалі "спецоперації" в Україні, бо вони подавали Путіну недостовірну інформацію і розповідали небилиці про вторгнення України та США на територію Росії. І треба покарати саме їх, а не того, хто приймав "единственно правильное решение"…

Як на мене, це операція з явного відбілювання самого Путіна.

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Відповідальність за звірства і злочини

Хай вони хоч перестріляються там в агонії призначень винних.

Усі путінські злочинці з близького і далекого його кола разом з їх вождем мають понести персональну відповідальність за війну і за звірства, які чинила і продовжує чинити російська армія в Україні.

Вони мають відповісти за все. І це рано чи пізно відбудеться.

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