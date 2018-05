Евровидение 2018: онлайн-трансляция

Финал Евровидения 2018 состоялся 12 мая в Лиссабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера показали 26 стран-участниц, среди них и Украина. Победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "TOY".

12 мая в финале Евровидения 2018 свои номера показали 26 стран-участниц. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 6 стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 – Нетта Барзилай из Израиля

Из первого полуфинала в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.



Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" прошел 12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Читайте также: Евровидение 2018: результаты голосования финала

Комментировали финал на "UA: Первый" для украинцев ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала. А на "СТБ" комментатором был телеведущий и комик Сергей Притула.

Евровидение 2018 финал: онлайн-трансляция

Евровидение 2018: финалисты

01) Украина. MELOVIN – "Under the Ladder";

02) Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción";

03) Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!";

04) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We'Re Old";

05) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You";

06) Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza";

07) Норвегия. Alexander Rybak – "That'S How You Write А Song";

08) Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim";

09) Великобритания. SuRie – "Storm";

10) Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca";

11) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone";

12) Албания. Eugent Bushpepa – "Mall";

13) Франция. Madame Monsieur – "Mercy";

14) Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me";

15) Дания. Rasmussen – "Higher Ground";

16) Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love";

17) Финляндия. Saara Aalto – "Monsters";

18) Болгария. EQUINOX – "Bones";

19) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day";

20) Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off";

21) Венгрия. AWS – "Viszlát nyár";

22) Израиль. Netta Barzilai –"TOY";

23) Нидерланды. Waylon – "Outlaw In 'Em".

24) Ирландия. Ryan O'Shaughnessy – "Together";

25) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego";

26) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente".

Читайте также: Украина на Евровидении 2018: какое место занял MELOVIN в финале

Второй полуфинал Евровидения 2018 состоялся 10 мая 2018 Согласно его результатам, определилась вторая 10 финалистов конкурса.

Евровидение 2018 второй полуфинал: онлайн-трансляция

Евровидение 2018: кто прошел в финал по результатам второго полуфинала

1. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Венгрия. AWS – "Viszlát nyár"

4. Украина. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Дания. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Украину на Евровидении представляет певец Melovin с песней "Under The Ladder". Он выступил во втором полуфинале под номером 18 и, по результатам голосования – попал в финал.

MELOVIN – "Under The Ladder": смотрите видео

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоялся во вторник, 8 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 19 конкурсантов, 10 из них – попали в финал.

Евровидение 2018 первый полуфинал: онлайн-трансляция

Евровидение 2018: кто прошел в финал по результатам первого полуфинала

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When we're Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".

6. Mikolas Йозеф (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".

В прошлом году песенный конкурс "Евровидение 2017" проходил в Киеве с 7 по 13 мая, победителем стал Сальвадор Собрал из Португалии с песней "Amar Pelos Dois". Поэтому именно Португалия стала страной-хозяйкой конкурса в этом году.