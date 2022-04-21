Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент Херсонской области. Он также рассказал, что жители Херсона страдают от ужасного отношения россиян, а также оккупанты запретили эвакуацию.

Важно Вчера из Мариуполя удалось выехать 4 автобусам, сегодня эвакуация продолжится, – Верещук

"От находящихся на этих территориях людей поступает информация, что российские захватчики предпринимают попытки "переписи населения", возможно для псевдореферендума. Все гуманитарные коридоры закрыты, они отказываются слушать даже о возможностях их реализации", – рассказывает корреспондент.

Звериные забавы российских захватчиков

Местные рассказывают о "развлечениях" оккупантов – они просто ездят по территории и расстреливают из автоматов и бронетехники дома. Иногда, ради забавы, бросают гранаты во двор,

– рассказывает журналист.

По словам корреспондента, единственная надежда людей – ожидание украинских властей в городах, чтобы ВСУ освободили их от этого ужаса.