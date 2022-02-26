Генеральный штаб ВСУ отметил мужество и героизм украинских лётчиков.

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Кроме того, за ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника

В Генштабе ВСУ сообщили, что вблизи Гостомеля бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, который пытался удержать стратегический плацдарм. Ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковский гарнизон.

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Текст публикации Генштаба ВСУ:

Ежечасно Воздушные Силы ВС Украины наносят сокрушительные потери врагу. Только в первые сутки нападения РФ, в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27.

Хочу отметить мужество и героизм наших лётчиков. На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Сегодня ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковского гарнизона. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника.