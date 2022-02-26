Генеральний штаб ЗСУ відзначив мужність та героїзм українських льотчиків.

До теми СБУ каже, що російський десант не висаджувався у Бродах

Окрім того, за ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника

У Генштабі ЗСУ повідомили, поблизу Гостомеля бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм. Вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон.

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Текст публікації Генштабу ЗСУ:

Щогодини Повітряні Сили ЗС України наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу рф, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Хочу відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм.

Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника.