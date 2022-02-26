Пресслужба Управління СБУ у Львівській області закликала місцевих жителів зберігати спокій. Разом ми зможемо захистити Україну.

Зауважте ЗСУ відкриватимуть вогонь на ураження проти ДРГ на лівому березі Києва

Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту Росії у районі населеного пункту Броди – це не відповідає дійсності. Повідомляємо – працювала українська авіація,

– мовиться у повідомленні.

Броди зазнали обстрілів вранці 24 лютого. Тоді загарбник завдав удар по місцевій військовій частині.

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