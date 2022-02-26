Пресс-служба Управления СБУ во Львовской области призвала местных жителей сохранять спокойствие. Вместе мы сможем защитить Украину.

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В настоящее время распространяют информацию о высадке десанта России в районе населенного пункта Броды – это не соответствует действительности. Сообщаем – работала украинская авиация,

– говорится в сообщении.

Броды попали обстрелы утром 24 февраля. Тогда захватчик нанес удар по местной воинской части.

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