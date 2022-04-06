Принципиальная работа в Киеве – сделана

Об этом рассказал глава МВД Украины Денис Монастырский. Он отметил, что из-за того, что в Киеве не велись активные боевые действия, разминирование столицы проводить легче.

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В Киеве не велись активные бои, кроме обстрелов, и взрывоопасных предметов, которые с воздуха запускались разными способами. Здесь легче производить разминирование. Принципиальная работа сделана,

– рассказал глава МВД.

Один день боевых действий – это месяц разминирования территории

Монастырский заявил, что в Киевской области ситуация гораздо хуже.

"За каждый день работы спасатели обнаруживают от 4 до 5 тысяч взрывоопасных предметов в этих регионах", – сказал министр.

Он рассказал, что согласно международным стандартам один день боевых действий – это месяц разминирования территории, чтобы люди могли жить на ней безопасно.

Если мы можем говорить о боевых действиях в течение месяца в Бородянке, то можем прикинуть сколько времени нужно, чтобы территория была полностью разминирована,

– отметил глава МВД.

Трагический случай в Киевской области

Министр внутренних дел сообщил, что 5 апреля произошел трагический случай в Киевской области. Погиб гражданин, открывший багажник своего авто, в котором была заложена граната.

Монастырский призвал украинцев быть внимательными, поскольку российские военные оставили взрывоопасные предметы под телами погибших, на дверях и т.д.

В основном, по словам министра, оккупанты оставили гранаты, которые имеют сильное поражение.