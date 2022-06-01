Соответствующие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Речь идет также, что чаще всего украинские дети погибают от взрывов.

Заметьте День защиты детей: как видят иллюстраторы детство во время войны – щемящие картинки

Почти 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны,

– говорится в сообщении.

По данным фонда ЮНИСЕФ, по состоянию на 1 июня в гуманитарной помощи нуждаются 5,2 миллиона украинских детей. Из них 3 миллиона – в Украине, еще более 2,2 – в странах, принимающих украинцев, вынужденных спасаться от войны.

Условия жизни детей становятся все более невыносимыми

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети зависят от гражданской инфраструктуры. Однако она продолжает испытывать повреждения и разрушения. На Востоке и на юге активизировались боевые действия. Условия, в которых живут местные дети, становятся все более невыносимыми.

По данным ЮНИСЕФ, на Востоке пострадали как минимум 256 медучреждений и каждая шестая "безопасная школа", поддерживаемая фондом. Сотни других учебных заведений на всей территории Украины также подверглись разрушениям.

В ЮНИСЕФ отметили: война повлекла за собой острый кризис защиты детей.

Страшная статистика

За время полномасштабного российского вторжения страна-оккупантка убила уже 243 украинских ребенка. Также в Офисе генпрокурора сообщили о 446 пострадавших. Эти цифры не окончательны. Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области.

Кроме того, российские захватчики повредили 1937 учебных заведений. Из них 181 – полностью разрушили.

Международный День защиты детей

В Украине и мире 1 июня отмечается международный День защиты детей.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это был день тепла, радости и детских улыбок. Однако Россия омрачила праздник войной. Россия хочет уничтожить будущее и ворует детство у украинских детей.

"Но мы даем достойный отпор и защитим каждого украинского ребенка. Ради будущего Украины, ради мирного неба и счастливого детства", - подчеркнул президент.

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