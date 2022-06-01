Відповідні дані надало Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Мовиться також, що найчастіше українські діти гинуть від вибухів.

Зауважте День захисту дітей: як бачать ілюстратори дитинство в час війни – щемливі картинки

Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах і темпах, яких не було від часів Другої світової війни,

– мовиться у повідомленні.

За даними фонду ЮНІСЕФ, станом на 1 червня гуманітарної допомоги потребують 5,2 мільйона українських дітей. З них 3 мільйони – в Україні, ще понад 2,2 – у країнах, які приймають українців, вимушених рятуватися від війни.

Умови життя дітей стають все нестерпнішими

У ЮНІСЕФ наголосили, що діти залежать від цивільної інфраструктури. Однак вона продовжує зазнавати пошкоджень та руйнувань. На Сході та Півдні активізувалися бойові дії. Умови, в яких живуть місцеві діти, стають все нестерпнішими.

За даними ЮНІСЕФ, на Сході постраждали принаймні 256 медзакладів і кожна шоста "безпечна школа", яку підтримує фонд. Сотні інших навчальних закладів на всій території України також зазнали руйнувань.

У ЮНІСЕФ зауважили: війна спричинила гостру кризу захисту дітей.

Страшна статистика

За час повномасштабного російського вторгнення країна-окупантка вбила вже 243 українські дитини. Також в Офісі генпрокурора повідомили про 446 постраждалих. Ці цифри не є остаточними. Найбільше постраждалих дітей – на Донеччині.

Окрім того, російські загарбники пошкодили 1937 навчальних закладів. З них 181 – повністю зруйнували.

Міжнародний День захисту дітей

В Україні та світі 1 червня відзначають міжнародний День захисту дітей. Президент Володимир Зеленський зауважив, що це завжди був день тепла, радості й дитячих усмішок. Однак Росія затьмарила свято війною. Росія хоче знищити майбутнє й краде дитинство в українських дітей.

"Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства", – наголосив президент.

До теми – як Лідія з донькою врятувалися з окупації: дивіться відео