Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркнул, что уже 22 дня Украина героически борется против коварного и кровавого врага.

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Пограничники принимают участие в защите Украины

Все это время украинские защитники, среди которых и пограничники, проявляют стойкость и мужество перед силами орды, которые преобладают.

Ежедневно воины подвергаются авиаударам и обстрелам из артиллерии, противодействуют диверсионным группам и останавливают колонны техники,

– отметил Дейнеко.

Но, несмотря на все это, украинцы продолжают бить агрессора, выполняя поставленные задачи. Благодаря этому все смогли увидеть миф о "непобедимой армии" России.

Однако в этой войне, добавил глава Госпогранслужбы, украинская сторона также теряет. "Мы теряем собратьев, родных, друзей.

Глубоко сочувствую семьям павших за мир и свободу Украины", – написал Дейнеко.

Он пообещал, что за всех убитых воинов и мирных людей украинские защитники продолжат борьбу. А тех, кто пришел с войной на украинскую землю, "будут убивать без сожаления, потому что враг не имеет чести и человечности".

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