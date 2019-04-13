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      Ежедневно курят почти половина украинских мужчин и каждая десятая женщина

      2 Читати новину українською
      Ежедневно курят почти половина украинских мужчин и каждая десятая женщина
      / Иллюстративное фото

      По состоянию на начало 2019 года 24,2% взрослых украинцев курили ежедневно. Причем 42,2% мужчин и 9,4% женщин. А еще 2% взрослых курили время от времени.

      Распространение курения в Украине с 2009 по 2014 год стремительно шло на убыль, но эта тенденция почти исчезла. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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      В среднем мужчина в день курит около 17 сигарет, женщина – 12. При этом из молодежи в возрасте 18-30 лет курят 27,6% – то есть более чем каждый четвертый.

      Куріння
      В 2019 количество курильщиков незначительно выросло, по сравнению с 2017 годом

      Исследование провел Киевский международный институт социологии в феврале 2019 года, опросили 2042 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

      КурінняКоличество сигарет, которые курили ежедневно, почти не изменилось: 16 в 2017 и 17 в 2019 годах

      Напомним, по данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.

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      Теги: Табак Статистика Новости Украины
      Источник: 24 канал
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