Щоденно курять майже половина українських чоловіків і кожна десята жінка

Станом на початок 2019 року 24,2% дорослих українців курили щодня. При чому 42,2% чоловіків і 9,4% жінок. А ще 2% дорослих курили час від часу.

Поширення куріння в Україні з 2009 до 2014 років стрімко йшла на спад, але ця тенденція майже зникла. Про це свідчать дані опитування КМІС.

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У середньому чоловік на день курить приблизно 17 сигарет, жінка – 12. При цьому з молоді віком 18-30 років курять 27,6% – тобто більш ніж кожен четвертий.



У 2019 кількість курців незначно зросла, у порівнянні з 2017 роком

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології в лютому 2019 року, опитали 2042 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.



Кількість сигарет, які курили щодня, майже не змінилася: 16 у 2017 і 17 у 2019 роках

Нагадаємо за даними ООН, від куріння щороку у світі помирає близько 6 млн людей. Зазначається, що загальні економічні втрати від куріння перевищують позначку в 1,4 трлн доларів на рік.