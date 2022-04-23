Пропагандисты Кремля распространяют множество фейков, чтобы посеять панику среди людей. В Центре противодействия дезинформации был опубликован ряд опровержений.

Интересно Шмыгаль рассказал, чего удалось добиться делегации Украины за 2 дня работы в Вашингтоне.

Кремлевская пресс-служба сообщила, что во время телефонного разговора с главой Европарламента Мишелем Путин рассказал о мерах, "постоянно принимаемых по защите гражданского населения Донбасса, а также о ежедневном открытии гуманитарных коридоров". Конечно, это ложь.

Минобороны России заявило, что ситуация в Мариуполе "нормировалась", а жители города "могут свободно передвигаться по улицам, не скрываясь от обстрелов украинских нацистов". Это тоже фейк.

Также Минобороны рассказывает о своих "блестящих" планах на время второй волны наступления. "Российская армия на втором этапе спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым". Однако это просто русская фантазия.

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