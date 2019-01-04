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      Ежегодная выставка рождественских шопок в Кракове: фото

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      В Кракове смакуют невероятные блюда, фотографируются у ёлки и любуются выставкой рождественских вертепов, или как их еще называют "шопок". Традицию их создания в Кракове даже внесли в наследие ЮНЕСКО.

      На главной площади города сейчас царит настоящая рождественская атмосфера. Ёлка сияет праздничными огнями, а туристы и горожане лакомятся сладостями.

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      Традиционные блюда здесь – пироги – как украинские вареники, бигос и супы.

      "Наиболее традиционными являются вареники из картофеля и лука. Они жаренные на масле или приготовленные на воде. Мы их называем "руськи", потому что к ним добавляем русослонзкий соус. Есть такая земля Русь Слонская в Польше", – рассказала продавщица Мадя Лес.

      краків новий рік у польщі ярмарки у польщі різдвяний краківПраздничная елка в Кракове

      Для краковчан Рождество – это семейный праздник, но в самом центре города отмечают его с размахом. Праздничные угощения здесь ежегодно.

      Не обходится уже 68 лет Рождество в Кракове и без конкурса шопок. Создают их по одному, с семьей или друзьями. В каждой – сцена рождения Иисуса Христа.

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      Краковские шопки

      Также есть специальные, например, с калачом или солдатским шлемом, который как бы охраняет своей мощью город от врага. Каждый такой шедевр мастера создают около года.

      Каждая шопка должна иметь элемент краковской архитектуры. И чаще всего – это Мариацкий костел, бывает Вавель. У всех есть что-то типично краковское, потому что это наша традиция,
      – отметила сотрудница Музея истории Кракова Малгожата Юркевич.

      Самый высокий уровень мастерства – это создание шопок со сложными механизмами и подвижными фигурками. Каждая – это отдельное произведение искусства. Из строительных материалов здесь – дерево, пластик, цветная бумага, фольга. Кроме святой семьи, волхвов и пастухов, в шопках появляются еще и герои краковских легенд: зеленый дракон или Лайконик.

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      Средняя шопка – победитель конкурса

      Среди 150 шопок одна стала лучшей красавицей и заняла первое место среди крупнейших по размеру.

      "Материалы должны быть в 5 основных цветах. Это красный, зеленый, небесный, золотой и серебряный. В этой шопке все краски соблюдены. Это одно из условий для участия в конкурсе. Но ограничений нет", – добавила Малгожата Юркевич.

      Традицию создания краковских шопок году даже внесли в наследие ЮНЕСКО.

      Теги: Новогодние праздники Новости Польши
      Источник: 24 канал
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