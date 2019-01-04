Щорічна виставка різдвяних шопок у Кракові: фото

У Кракові смакують неймовірними стравами, фотографуються біля ялинки та милуються виставкою різдвяних вертепів, або як іх ще називають "шопок". Традицію їх створення у Кракові навіть внесли до спадщини ЮНЕСКО.

На головній площі міста зараз панує справжня різдвяна атмосфера. Ялинка сяє святковими вогнями, а туристи і містяни ласують смаколиками.

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Традиційні страви тут – піроґі – як українські вареники, біґос і супи.

"Найбільш традиційними є вареники з картоплі і цибулі. Вони смаженені на олії або приготовленні на воді. Ми їх називаємо "руські", бо до них додаємо русослонзький соус. То є така земля Русь Слонська в Польщі", – розповіла продавчиня Мадя Ліс.



Святкова ялинка у Кракові

Для краків'ян Різдво – це родинне свято, але у самісінькому центрі міста відзначають його з розмахом. Святкові частування тут щороку.

Не обходиться уже 68 років Різдво у Кракові та без конкурсу шопок. Створюють їх поодинці, з родиною або друзями. У кожній – сцена народження Ісуса Христа.



Краківські шопки

Також є особливі, наприклад, з калачем або солдатським шоломом, який наче оберігає своєю міццю місто від ворога. Кожен такий шедевр майстри створюють близько року.

Кожна шопка повинна мати елемент краківської архітектури. І найчастіше – то Маріацький костел, буває і Вавель. У всіх є щось типово краківське, бо це наша традиція,

– наголосила працівниця Музею історії Кракова Малґожата Юркевич.

Найвищий рівень майстерності це створення шопок зі складними механізмами та рухомими фігурками. Кожна – це окремий витвір мистецтва. За будівельні матеріали тут – дерево, пластик, кольоровий папір, фольга. Крім святої сім'ї, волхвів і пастухів, у шопках з'являються ще й герої краківських легенд: зелений дракон або Лайконик.



Краківські шопки



Середня шопка – переможець конкурсу

Серед 150 шопок одна стала найкращою красунею і здобула перше місце серед найбільших за розміром.

"Матеріали мають бути в 5 основних кольорах. Це червоний, зелений, небесний, золотий і срібний. У цій шопці усі барви дотримані. Це одна з умов для участі в конкурсі. Але обмежень немає, – додала Малґожата Юркевич".

Традицію створення краківських шопок цьогоріч навіть внесли до спадщини ЮНЕСКО.