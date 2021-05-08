Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Он отметил, что этот день объединяет всех при упоминании миллионов людей, погибших во Второй мировой войне.

Президент отметил, что сегодня мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир и украинскую землю от нацизма. Зеленский вспомнил ветеранов, подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны.

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Во время войны погибло более 8 миллионов украинцев

Украинский лидер отметил, что в каждую минуту войны на планете гибли десятки людей – по меньшей мере 20 человек ежеминутно.

За билет в этот мир наши предки заплатили свыше восьми миллионов. Более восьми миллионов человеческих жизней. Более восьми миллионов погибших украинцев. Больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что люди погибли за то, чтобы следующие поколения знали эти понятия из книг, а не из собственного опыта: взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы.

"Никогда снова"

Президент добавил: ежегодно мы вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества и вместе со всем цивилизованным миром говорим: "Никогда снова. Never again".

"Должны и можем сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем. Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда. Осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова", – отметил Зеленский .

В Украине война продолжается

Глава государства напомнил, что украинские ребята до сих пор защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Они делают это ради мира и процветания независимой Украины, ради будущих поколений.

"Ради того же, за что 76 лет назад наши дедушки и бабушки с каждого уголка Украины защищали родную землю, боролись с нацизмом и победили", – добавил политик.

Кстати, сейчас Зеленский находится на Луганщине, близ села Пивневка, где в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли.

"Сегодня в этом месте появился Колокол Памяти. Каждый удар означает, что мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Вечная память всем, кто погиб во время Второй и, верю, последней мировой войны", – подытожил президент.

Обращение Зеленского, смотрите видео: