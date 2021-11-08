"Зебра" для ежей появилась в парке Шенборна в урочище Воеводино. Снимками перехода поделился закарпатский краевед Федор Шандор.

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Для ежей обустроили "зебру"

Ежи на Закарпатье теперь полноценные участники дорожного движения – для них там сделали пешеходный переход.

Такое решение приняла администрация курорта "Воеводино". К этому прибегли, чтобы урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами, которых в 2021 году стало настолько много, что они начали препятствовать транспорту. Кроме того, зверьки нередко попадали под колеса автомобилей.

Необычный переход должен привлекать водителей

Надеяться, что ежи будут переходить дорогу в отведенном месте, пожалуй, не стоит. Однако необычная "зебра" должна привлечь водителей. Кроме того, она может стать интересным туристическим объектом.



На Закарпатье для ежей обустроили "зебру" / Фото Федора Шандора

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