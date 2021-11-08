"Зебра" для ежей появилась в парке Шенборна в урочище Воеводино. Снимками перехода поделился закарпатский краевед Федор Шандор.
Читайте также Ученые надели на ежей рюкзаки с GPS-трекерами: зачем это им
Для ежей обустроили "зебру"
Ежи на Закарпатье теперь полноценные участники дорожного движения – для них там сделали пешеходный переход.
Такое решение приняла администрация курорта "Воеводино". К этому прибегли, чтобы урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами, которых в 2021 году стало настолько много, что они начали препятствовать транспорту. Кроме того, зверьки нередко попадали под колеса автомобилей.
Необычный переход должен привлекать водителей
Надеяться, что ежи будут переходить дорогу в отведенном месте, пожалуй, не стоит. Однако необычная "зебра" должна привлечь водителей. Кроме того, она может стать интересным туристическим объектом.
На Закарпатье для ежей обустроили "зебру" / Фото Федора Шандора