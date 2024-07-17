Министр обороны Нидерландов Рубель Брекельманс заявил, что Украине уже в ближайшее время предоставят истребители F-16 от Нидерландов. В то же время он отметил, что детали пока раскрывать нельзя.

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F-16 является целью России

По словам главы оборонного ведомства, F-16 поступят в ближайшее время. По его словам, продолжается упорная работа, чтобы это произошло как можно быстрее.

Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно,

– объяснил чиновник.

Он также подчеркнул, что любые детали могут помочь России.

Украинские пилоты учатся быстрее

Также Брекельманс отметил, что украинские пилоты быстро учатся на F-16. В то же время он не назвал конкретных сроков, потому что это может быть ценной информацией для россиян.

Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить достаточно сложную систему. Украинские пилоты сейчас делают это за год – полтора. Это действительно что-то выдающееся,

– подытожил он.

Министр предположил, что на первом этапе Украина будет использовать F-16 как ПВО, ведь именно это является приоритетом для защиты наших граждан.