Уже в этом году Норвегия передаст Украине самолеты F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Каким будет новый пакет помощи от Норвегии

Новый пакет помощи обойдется Норвегии в сумму 500 миллионов евро, в частности, туда войдут системы NASAMS. Страна готова софинансировать укрепление украинского ПВО и выделит более 118 миллионов долларов для закупки систем вооружения и запчастей для украинских F-16. Средства выделят в рамках инициативы США "Jampstart".

Эти инициативы повышают уровень нашей обороноспособности, приближая нас к стратегической цели – безопасного неба над Украиной,

– говорит Умеров.

Кроме этого, Норвегия готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность по примеру Дании.

Министр обороны Украины также отметил, что благодаря поддержке Норвегии и других союзников Украина постепенно лишает врага возможности свободно действовать в акваториях Черного и Азовского морей.