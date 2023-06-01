F-16 кардинально повлияют на войну

Юрий Игнат заявил: "Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты приедут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах". Я согласен с Игнатом.

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Сегодня мало кто из наших граждан представляет себе значение и уровень влияния, которые могут оказать эти самолеты на войну в целом, то есть в стратегическом смысле. Если углубиться в некоторые тактико-технические нюансы этого и сравнить возможности, которые появятся в ВС ВСУ с появлением этой авиационной платформы на их вооружении, с теми возможностями, которые они имели до этого, то все станет достаточно прозрачно и очевидно.

Если коротко, то этот самолет позволит резко и очень существенно нарастить боевые способности нашей армии в не менее 2-х ключевых сферах:

ПВО;

нанесению ударов по наземным (морским) целям.

Причем следует подчеркнуть, что как первый, так и второй факторы являются, по сути, решающими для хода и содержания нынешней войны. Вот почему колебания наших союзников по поводу передачи нам этих самолетов были столь значительными и длительными.

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Потому что, по сути, это решение означает определить – наступил ли момент для победы Украины в войне. Понятно, что на решение влияли не только военно-технические аспекты, но, в первую очередь, военно-политические.

В этом смысле решение о создании "авиационной коалиции" – это своеобразный шлюз, который уже открыли. Насколько я понимаю, связано оно напрямую с тем, что в Кремле отказываются делать какие-либо адекватные выводы и продолжают играть в свои "условия мирных переговоров", надиктованные Пекином.