Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил главные чем F-16 отличные от истребителей F-15J Eagle, которые планирует утилизировать Япония, информирует 24 Канал.
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По его словам, F-15J Eagle – это те же самолеты, что были у нас на аэродроме Староконстантинов еще в 2018 году. Более того, наши летчики уже на них летали.
Этот самолет для сбивания воздушных целей, он не работает по наземным целям. Вопрос еще в том, в каком состоянии эти самолеты. Плюс международные договоры, может ли Япония передать нам эти самолеты,
– заметил Юрий Игнат.
Украине нужен многоцелевой самолет
Спикер добавил, что в Воздушных силах понимают, какой самолет нужен Украине, ведь уже давно все просчитали: насколько легок он будет в эксплуатации, как быстро научатся пилоты, и главное – кто нам может его передать и на каких условиях.
Нам нужен многоцелевой самолет, способный поражать воздушные цели, наземные цели и работать против кораблей. У нас есть море, и не одно, которое нам надо прикрывать,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Кстати, пока Украина стремится получить F-16, ее партнеры пытаются перейти на более современные образцы авиации. Так, например, Финляндия планирует приобрести самолеты F-35, которые должны заменить Hornet.