Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив головні чим F-16 відмінні від винищувачів F-15J Eagle, які планує утилізувати Японія, інформує 24 Канал.

Дивіться також Не переймайтесь, – у Повітряних силах пояснили, чому Patriot неможливо знищити "Кинджалом"

За його словами, F-15J Eagle – це ті ж літаки, які були в нас на аеродромі Старокостянтинів ще у 2018 році. Ба більше, наші льотчики уже на них літали.

Цей літак для збиття повітряних цілей, він не працює по наземних цілях. Питання ще в тому, в якому стані ці літаки. Плюс міжнародні договори, чи може Японія передати нам ці літаки,

– зауважив Юрій Ігнат.

Довідка. Винищувач F-15 Eagle із двигуном F100-PW-100 уперше піднявся в повітря 1972 року. Літак протягом 50 років проходив модернізацію і тепер включає модифікації F100-PW-200, F100-PW-220 і F100-PW-229. Останні версії двигуна мають технології п'ятого покоління.

Україні потрібний багатоцільовий літак

Речник додав, що у Повітряних силах розуміють, який літак потрібний Україні, адже уже давно усе прорахували: наскільки легким він буде в експлуатації, як швидко навчаться пілоти, і головне – хто нам може його передати і на яких умовах.

Нам потрібний багатоцільовий літак, здатний вражати повітряні, цілі, наземні цілі і працювати проти кораблів. У нас є море, і не одне, яке нам треба прикривати,

– наголосив Юрій Ігнат.

До слова, поки Україна прагне отримати F-16, її партнери намагаються перейти на більш сучасні зразки авіації. Так, наприклад, Фінляндія планує придбати літаки F-35, які мають замінити Hornet.