Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, заметив, что сейчас могут появляться различные версии относительно падения F-16. Однако стоит дождаться результатов расследования. Существует специальная программа, в рамках которой подробно расследуют весь процесс комплексно.

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Что могло произойти

Как отметил Храпчинский, ситуация с F-16 сейчас чрезвычайно чувствительна для общества. Поэтому максимально корректно будет дождаться официальных заявлений относительно того, что произошло.

Что именно было – могут знать только те люди, которые были привлечены к отражению этой атаки,

– подчеркнул Храпчинский.

Уже звучали различные заявления относительно того, что самолет был случайно сбитым украинским ЗРК. Есть много вопросов по этой версии. Ведь две системы работают на едином протоколе. И как они могли ударить друг по другу – есть много вопросов.

Давайте не прислушиваться к человеку с медицинским или каким там образованием, который совсем никакой принадлежности к авиации или ВСУ, кроме поездок на линию фронта, не имеет. Я бы отметил, что вообще не допускаю этой версии. Потому что, по моему мнению, неслаженность работы на автоматическом уровне без человеческого фактора не может допустить такого события,

– подчеркнул Храпчинский.

Конечно, можно предполагать различные ситуации. Но стоит понимать, что тут есть отработанный механизм. И самолет и ракета существенно отличаются между собой на радаре.

При расследовании таких инцидентов допускают любые версии. Каждую из них будет анализировать специальная комиссия. Скорее всего, там будут представители производителя F-16, которые смогут подтвердить, была ли это техническая неисправность самолета.

Обратите внимание! Ранее уже бывший командующий Воздушных сил ВСУ отметил, что Украина проводит расследование катастрофы F-16. Никто не скрывает информации. Сюда привлекли также Соединенные Штаты.

Вечером 30 августа Владимир Зеленский уволил с должности командующего Воздушных сил ВСУ генерала Николая Олещука.