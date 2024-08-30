Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що зараз можуть з'являтися різні версії щодо падіння F-16. Однак варто дочекатися результатів розслідування. Існує спеціальна програма, в рамках якої детально розслідують увесь процес комплексно.

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Що могло статися

Як наголосив Храпчинський, ситуація з F-16 зараз надзвичайно чутлива для суспільства. Тому максимально коректно буде дочекатися офіційних заяв щодо того, що відбулося.

Що саме було – можуть знати лише ті люди, які були залучені до відбиття цієї атаки,

– наголосив Храпчинський.

Вже лунали різні заяви щодо того, що літак був випадково збитим українським ЗРК. Є багато питань щодо цієї версії. Адже дві системи працюють на єдиному протоколі. І як вони могли вдарити один по одному – є багато питань.

Давайте не прислухатися до людини з медичною чи якою там освітою, яка зовсім жодної приналежності до авіації чи ЗСУ, окрім поїздок на лінію фронту, не має. Я би зазначив, що взагалі не допускаю цієї версії. Тому що, на мою думку, незлагодженість роботи на автоматичному рівні без людського фактора не може допустити такої події,

– підкреслив Храпчинський.

Звісно, можна припускати різні ситуації. Але варто розуміти, що тут є відпрацьований механізм. Та й літак та ракета суттєво відрізняються між собою на радарі.

Під час розслідування таких інцидентів допускають будь-які версії. Кожну з них аналізуватиме спеціальна комісія. Найімовірніше, там будуть представники виробника F-16, які зможуть підтвердити, чи була це технічна несправність літака.

Зверніть увагу! Раніше вже колишній командувач Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна проводить розслідування щодо катастрофи F-16. Ніхто не приховує інформації. Сюди долучили також Сполучені Штати.

Ввечері 30 серпня Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука.