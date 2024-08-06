Воздушные силы не могли бы использовать все 79 машин. Журналисты объяснили, почему.

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Почему передача всех самолетов сразу не имеет смысла

Во-первых, управлять F-16 могут только те пилоты, которые прошли обучение и получили соответствующий сертификат. То есть, нужно не менее 79 таких летчиков. Однако на самом деле существует потребность в гораздо большем количестве пилотов для возможности работать посменно и иметь адекватный отдых.

В то же время пропускная способность центров обучения незначительна. Новосозданный центр подготовки в Румынии недавно выпустил первую группу из 7 пилотов, которые учились 8 месяцев. Сейчас центр в Румынии – единственный, где готовят пилотов F-16 в Европе.

Даже, если представить, что можно нивелировать нехватку человеческого ресурса путем привлечения иностранных добровольцев или договоренностей с частными военными компаниями, проблемы никуда не исчезают.

Под вопросом остается обслуживание и вооружение F-16. США ожидают, что их должны закупать европейские партнеры. Кроме того, следует учесть необходимый объем запасных частей, двигателей, узлов и агрегатов, которые необходимы для ремонта самолетов. Также нужна пропускная способность ремонтных предприятий, ведь восстанавливать истребители, которые используются в боевых условиях, нужно значительно чаще чем в мирные времена.

Сохраняется и проблема размещения всех 79 F-16 в Украине. Нужно где-то 6-7 авиабаз на которых истребители не только будут рассредоточены, но и размещены в защищенных укрытиях. Кстати, количество укрытий должно быть значительно больше количества самолетов.

Также каждую эту авиабазу необходимо прикрыть комплексами типа Patrtiot, а также другими ЗРК, для того, чтобы иметь возможность отразить вражеские дальнобойные атаки со всего, что есть в российском арсенале, от гиперзвуковых ракет до "Шахедов". Необходимо обеспечить РЭБ и эффективную борьбу с разведывательными БПЛА. То есть в целом речь идет о еще 6 – 14 Patrtiot, еще больше ЗРК типа NASAMS и специалистов к ним.

Журналисты отметили, что представление о том, что именно недостаточное количество F-16 не позволит Украине получить преимущество в воздухе, является поверхностным.