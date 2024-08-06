Повітряні сили не могли б використовувати усі 79 машин. Журналісти пояснили, чому.

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Чому передача усіх літаків відразу не має сенсу

По-перше, керувати F-16 можуть лише ті пілоти, які пройшли навчання і отримали відповідний сертифікат. Тобто, потрібно щонайменше 79 таких льотчиків. Однак насправді існує потреба у набагато більшій кількості пілотів для можливості працювати позмінно та мати адекватний відпочинок.

Водночас пропускна здатність центрів навчання незначна. Новостворений центр підготовки у Румунії нещодавно випустив першу групу з 7 пілотів, які навчались 8 місяців. Наразі центр у Румунії – єдиний, де готують пілотів F-16 у Європі.

Навіть, якщо уявити, що можна нівелювати брак людського ресурсу шляхом залучення іноземних добровольців чи домовленостей з приватними військовими компаніями, проблеми нікуди не зникають.

Під питанням залишається обслуговування та озброєння F-16. США очікують, що їх мають закуповувати європейські партнери. Крім того, слід врахувати необхідний об'єм запасних частин, двигунів, вузлів та агрегатів, які необхідні для ремонту літаків. Також потрібна пропускна спроможність ремонтних підприємств, адже відновлювати винищувачі, які використовуються в бойових умовах, потрібно значно частіше ніж у мирні часи.

Зберігається й проблема розміщення усіх 79 F-16 в Україні. Потрібно десь 6-7 авіабаз на яких винищувачі не лише будуть розосереджені, а й розміщені у захищених укриттях. До речі, кількість укриттів повинна бути значно більшою за кількість літаків.

Також кожну цю авіабазу необхідно прикрити комплексами типу Patrtiot, а також іншими ЗРК, для того, щоб мати можливість відбити ворожі далекобійні атаки з усього, що є у російському арсеналі, від гіперзвукових ракет до "Шахедів". Необхідно забезпечити РЕБ та ефективну боротьбу із розвідувальними БПЛА. Тобто загалом йдеться про ще 6 – 14 Patrtiot, ще більше ЗРК типу NASAMS та фахівців до них.

Журналісти наголосили, що уявлення про те, що саме недостатня кількість F-16 не дасть змогу Україні здобути перевагу у повітрі, є поверхневим.