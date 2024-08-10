Датские инструкторы обучают украинских пилотов, техников и наземный персонал управлять истребителями и обслуживать их. Считается, что F-16 могут значительно повлиять на войну, если их будет не менее эскадрильи. И, конечно, если будет соответствующее вооружение.

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Впечатления пилотов от F-16

Это действительно суперсамолет. Не могу сказать, что МиГ, на котором я летал, скучный, но F-16 более гибкий. Им просто управлять. Я так горжусь не только собой, но и всеми ребятами. Они столько сделали, чтобы получить эту возможность,

– говорит авиатор на псевдо Moonfish.

Учения на F-16 в Дании: смотрите видео

В НАТО утверждают: их страны пытаются поддержать Украину всем, чем могут. F-16 – современный самолет, который может посоревноваться с другими. Поэтому нет сомнений, что Воздушные силы найдут ему лучшее применение.

А пилоты говорят, что их самая большая мотивация – вернуться в Украину и бить врага новым вооружением.

Интересно! Moonfish вместе с "Джусом" лоббировали предоставление Украине F-16 еще в 2022 году. Тогда они посетили США. К сожалению, Андрей Пильщиков не успел полетать на этих истребителях в украинском небе – он погиб в августе 2023-го в авиакатастрофе.