Данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх. Вважається, що F-16 можуть значно вплинути на війну, якщо їх буде не менше ескадрильї. І, звісно, якщо буде відповідне озброєння.

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Враження пілотів від F-16

Це справді суперлітак. Не можу сказати, що МіГ, на якому я літав, нудний, але F-16 більш гнучкий. Ним просто керувати. Я так пишаюся не тільки собою, але й всіма хлопцями. Вони стільки зробили, щоб дістати цю можливість,

– говорить авіатор на псевдо Moonfish.

Навчання на F-16 у Данії: дивіться відео

У НАТО стверджують: їхні країни намагаються підтримати Україну всім, чим можуть. F-16 – сучасний літак, який може позмагатися з іншими. Тож немає сумнівів, що Повітряні сили знайдуть йому найкраще застосування.

А пілоти кажуть, що їхня найбільша мотивація – повернутися в Україну та бити ворога новим озброєнням.

Цікаво! Moonfish разом із "Джусом" лобіювали надання Україні F-16 ще 2022 року. Тоді вони відвідали США. На жаль, Андрій Пільщиков не встиг політати на цих винищувачах в українському небі – він загинув у серпні 2023-го в авіатрощі.