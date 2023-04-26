Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер. По ее словам, для помощи Украине сейчас есть более приоритетные направления.

Обратите внимание МиГ-29 не помогут завоевать преимущество в воздухе: почему нужно F-16 и сколько.

Какими по приоритетности являются западные истребители

По словам Селесты Валландер, западные истребители входят в десятку приоритетных направлений военных потребностей Украины, однако не на первых позициях. Помощница главы Пентагона отмечает, что первоочередной является необходимость в усилении противовоздушной обороны, предоставлении дополнительной артиллерии и бронетехники.

В списке (военных нужд Украины – 24 Канал) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место,

– заявила Валландер.

В то же время, по словам чиновницы, предоставление Украине самолетов советского образца, таких как МиГ-29, является хорошим шагом, поскольку наши пилоты уже умеют ими пользоваться.

Однако Украине нужны F-16

МиГ-29 хоть и является советским аналогом F-16, но у американского истребителя преимуществ гораздо больше. В частности, американские истребители могут выполнять больше функций. Кроме того, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, современные западные самолеты, в том числе F-16, смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и т.д.

В последнее время Россия все чаще использует управляемые авиабомбы с весом от 500 до 1500 килограммов. Вражеские самолеты запускают их не входя в зону ответственности украинского ПВО, однако наличие западных истребителей позволило бы отогнать российскую авиацию в дальнейшем, особенно на временно оккупированных территориях.