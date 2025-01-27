Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что теперь россияне активно разбрасывают свои подразделения по всему городу. Вероятно, боятся масштабных ударов из Украины.

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Для чего россияне превратили фабрику в военную базу

В начале оккупации Мариуполя оккупанты привезли на фабрику туда людей из ФСБ, после чего туда пришла "хлопок" и базу не использовали.

Теперь снова начали использовать, видим транспорт с надписью "Z", кстати, новый. Сейчас пытаемся понять, что за подразделение туда заехало,

– отметил Андрющенко.

Россияне фактически превратили фабрику в военную базу, но она достаточно маленькая. По словам руководителя Центра изучения оккупации, много техники там разместить невозможно, людей-максимум 200 – 300 человек. Из-за нехватки места враг размещает все это во дворе и промышленных помещениях.

Это очень странно, мест, где базироваться в Мариуполе, аж слишком много. Фабрика "Рошен" не последняя, мы нашли еще одну базу в районе комбината Ильича и возле разбитого кинотеатра,

– отметил он.

Пока такие действия оккупантов непонятны. Вероятно, что враг выводит свои подразделения с территории комбината Ильича и разбрасывает их в разные уголки города, чтобы избежать масштабного поражения украинскими дронами. Хуже всего, что россияне создают эти базы возле гражданской застройки.