Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що тепер росіяни активно розкидують свої підрозділи по всьому місту. Ймовірно, бояться масштабних ударів з України.

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Для чого росіяни перетворили фабрику на військову базу

На початку окупації Маріуполя окупанти привезли на фабрику туди людей з ФСБ, після чого туди завітала "бавовна" і базу не використовували.

Тепер знову почали використовувати, бачимо транспорт з написом "Z", до речі, новий. Наразі намагаємось зрозуміти, що за підрозділ туди заїхав,

– зауважив Андрющенко.

Росіяни фактично перетворили фабрику на військову базу, але вона досить маленька. За словами керівника Центру вивчення окупації, багато техніки там розмістити неможливо, людей-максимум 200 – 300 осіб. Через брак місця ворог розміщує все це у дворі та промислових приміщеннях.

Це дуже дивно, місць, де базуватись в Маріуполі, аж забагато. Фабрика "Рошен" не остання, ми знайшли ще одну базу в районі комбінату Ілліча та біля розбитого кінотеатру,

– зазначив він.

Поки що такі дії окупантів незрозумілі. Ймовірно, що ворог виводить свої підрозділи з території комбінату Ілліча та розкидує їх у різні куточки міста, щоб уникнути масштабного ураження українськими дронами. Найгірше, що росіяни створюють ці бази біля цивільної забудови.