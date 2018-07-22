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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Фабрика детей: можно ли остановить суррогатный туризм в Украине

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В парламенте зарегистрировали закон, по которому только те, кто постоянно проживают в Украине будут иметь право на детей от суррогатных матерей. И все это на фоне скандала, ведь на днях суд избирал меру пресечения для главы клиники, специализирующейся на репродуктивных технологиях.

Врача обвиняют в продаже детей за рубеж. Поскольку тест ДНК, который делали иностранцы, не подтверждал их отцовство. Подозреваемый вины не признает.

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Заседание задержалось на полчаса. Журналистов и других посторонних не пускали, ведь информация о пациентах и ​​материалы дела – конфиденциальны. Через  3 часа объявили, что рассмотрение перенесли, но требования прокуратура не изменила.

Прокуратура, как всегда, просила самую суровую меру пресечения, а также содержание под стражей. Вторым пунктом нам отметили, если эта мера не будет применена, то определить залог в сумме один миллион долларов,
– адвокат подозреваемого Вячеслав Самсоников.

Прокуроры говорят, что доказательства вины бесспорны. В Италии задержали пару, которая была клиентами компании, супруги оформляли документы на малыша, якобы рожденного суррогатной матерью в Украине. Однако, ДНК тест обнаружил, что ребенок не их.

Директор утверждает, что фирму купил два года назад. А вот адвокат суррогатной матери знает его еще с 2013 года. Именно тогда его клиентка стала одной из суррогатных мам, с которой сотрудничала компания. Она заявила, что договоры подписывали с нарушениями, ведь отказывались прописать сумму оплаты. Когда стала требовать исправлений, то посыпались угрозы.

По закону, бездетные пары могут обратиться к суррогатной матери, если хотя бы один из них предоставил биологический материал. По словам юриста, на практике же часто просто оформляют фактически чужого ребенка, как своего. А клиника и женщина, которая его родила, получает вознаграждение.

Такие ситуации стали возможны из-за несовершенного законодательства. С одной стороны, оно у нас либеральное, ведь во многих странах суррогатное материнство запрещено, с другой – нечеткое. Единого закона нет, а статьи разбросаны в различных нормативно-правовых актах. На этом и зарабатывают нечестные на руку специалисты по репродуктивных технологиям.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Судьи Деньги
Источник: 24 канал
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