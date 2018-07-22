Фабрика дітей: чи можна зупинити сурогатний туризм в Україні

В парламенті зареєстрували закон, за яким лише ті, хто постійно проживають в Україні матимуть право на дітей від сурогатних матерів. І усе це на тлі скандалу, адже днями суд обирав запобіжний захід для очільника клініки, яка спеціалізується на репродуктивних технологіях.

Лікаря обвинувачують в продажі немовлят за кордоном. Оскільки, тест ДНК, який робили іноземці, не підтверджував їхнє батьківство. Підозрюваний провини не визнає.

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Засідання затрималось на півгодини. Журналістів та інших сторонніх не пускали, адже інформація про пацієнтів та матеріали справи – конфіденційні. За три години оголосили, що розгляд перенесли, але вимоги прокуратура не змінила.

Прокуратура, як завжди, просила найважчий захід, а також тримання під вартою. Другим пунктом нам зазначили, якщо цей захід не буде застосований, то визначити заставу у сумі один мільйон доларів,

– адвокат підозрюваного В'ячеслав Самсоніков.

Прокурори ж кажуть, що докази вини беззаперечні. В Італії затримали пару, яка була клієнтами компанії, подружжя оформляло документи на малюка, нібито народженого сурогатною мамою в Україні. Однак, ДНК тест виявив, що дитина їм абсолютно чужа.

Директор переконує, що фірму купив два роки тому. А от адвокат сурогатної матері знає його ще з 2013 року. Саме тоді його клієнтка стала однією із сурогатних мам, з якою співпрацювала компанія. Вона заявила, що договори підписували з порушеннями, адже відмовлялись прописати суму оплати. Коли стала вимагати виправити, то посипалися погрози.

За законом, бездітні пари можуть звернутися до сурогатної матері, якщо хоча б один із них надав біологічний матеріал. За словами юриста, на практиці ж часто просто оформлюють фактично чужу дитину, як свою. А клініка та жінка, що її народила, отримує винагороду.

Такі ситуації стали можливі через недосконале законодавство. З одного боку, воно у нас ліберальне, адже у багатьох країнах сурогатне материнство заборонене, з іншого – нечітке. Єдиного закону немає, а статті розкидані у різних нормативно-правових актах. На цьому і заробляють не чесні на руку фахівці з репродуктивних технологій.