Забрали маля: шокуючі історії тих, хто обрав Україну для пошуку сурогатної матері

Три пари приїхали в Україну в надії на дитину. Американка Джанет Руньйон, у якої 10 років тому забрали маля, народжене сурогатною матір'ю. А саму Джанет звинуватили у торгівлі людьми. Гомосексуальна пара з Бельгії, якій теж заборонили вивозити народжену в Україні дитину. І подружжя з Франції, що шукало сурогатну маму, і їх обмануло агентство.

З Джанет ми розмовляємо скайпом. З того часу вона в Україні не була. Досі не може пробачити, ні українську, ні американську владу. Звернутися до сурогатної матері, разом з чоловіком зважилися після того, як загинула їхня єдина донька Вівьєн.

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Мріяли ще раз стати батьками. Але Джанет було уже 54, а її чоловік хворів. В Америці сурогатне материнство у законі, однак, коштує програма більше 100 тисяч доларів. Україна, ж хоч була для подружжя абсолютно чужою, здавалася ідеальним варіантом. Зійшлося усе: умови, ціна.

Програма коштувала 35 тисяч доларів,

– розповіла Джаннет Руньйон, клієнтка клініки репродуктивної медицини.

А ще клініка пообіцяла, що проблем із законом не буде. Хоч і яйцеклітину, і сперматозоїди подружжя купувало, домовилися: у графі мати запишуть Джанет. Проте, сценарій не спрацював. Дитина з'явилася на світ передчасно, коли Руньйон ще була в Америці. А у свідоцтво про народження планували внести іншу дату народження, однак чомусь цього не зробили.

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"Мені першому кому зателефонували щодо цієї справи з консульства. І я був задіяний у цей процес. Бо вони не хотіли відмовлятися від дитини",

– зазначив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Микола Кулеба у 2007 році очолював службу у справах дітей Київської міської ради. У цій справі він представляв державу. За 10 років своєї позиції не змінив. Ні щодо справи Джанет, ні щодо репродуктивного туризму загалом.

Для мене це купівля-продаж. Зараз все більше приїжджають з Іспанії, навіть з Китаю. Зараз все збільшується. Збільшується потік китайців, які хочуть наших українських дітей,

– додав Кулеба.

"Знаємо про провадження, кримінальні навіть. З Китайської республіки, більше 10 пар", – запевнив керівник Центру медичного та репродуктивного права Сергій Антонов.

Ці пари нелегально намагалися вивезти з України новонароджених дітей. Керівник центру репродуктивного права Сергій Антонов ділиться з нами фактично інсайдерською інформацією. Про 98 відсотків таких випадків так ніхто ніколи і не дізнається. Люди мовчать і вирішують проблеми самостійно. А приваблює іноземців Україна цінами і ліберальним репродуктивним законодавством.

А це дозволяє уникнути проблем на батьківщині, де сурогатне материнство заборонене. За документами дитину нібито просто приїхали народити в Україні. Однак, як це часто буває в Україні, законодавство, хоч і ліберальне, але не чітке.

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Бо зараз норми доводиться вишукувати у різних законодавчих актах. А заборони чи обмеження виникають вже після гучних скандалів. Наприклад, коли в Україну приїздила Джанет, може вона купувати біологічний матеріал чи ні, закон не пояснював. А роль агентств, які так охоче беруться ставати посередниками, у законі взагалі не прописана.

Тож і юристи, і бездітні пари, і навіть медики хочуть від держави одного: навести лад із законам. Щоб не було більше таких трагедій. Як у Джанет Руньйон. Дитину, яку для неї народила сурогатна мати, усиновила заможна родина. Дівчинка живе у Києві. Дуже гарна, кажуть ті, хто її бачив. Джанет ще декілька років судилася за неї. А потім здалася.

"Вона вже мене не знає. Я не хочу її травмувати", – каже Джанет.

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Батькам Самуеля із Бельгії таки вдалося відсудити малюка. Однак, агентство, яке надавало їм послуги, в результаті, закрили. Гомосексуальні подружжя відтепер в Україні не мають права укладати угоди з сурогатними матерями. Парі із Франції, яку обмануло агентство, вдалося вибити свої 15 тисяч доларів. Однак, подружжя розчарувалося, і до теми сурогатного материнства більше не повертаються.

Що таке сурогатне материнство? Це допоміжна репродуктивна технологія, при застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити і народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим особам — генетичним батькам. Вони і будуть юридично вважатися батьками даної дитини, попри те, що її виносила і народила сурогатна мати.