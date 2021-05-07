Компания Facebook удалила из своих социальных сетей ряд аккаунтов политического направления. Речь о 105 учетных записях в фейсбуке и 24 страницах и 5 профилях в инстаграме.

Как свидетельствует отчет Facebook за апрель, все эти профили были связаны с украинской политической партией "Слуга народа". И потратили на рекламу не менее 210 тысяч долларов США.

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105 учетных записей в фейсбуке, 24 страницы и 5 профилей в инстаграме удалили после расследования об их деятельности. Это сделала сама компания Facebook.

"Люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности и скоординированность действий", – говорится в отчете Facebook за апрель 2021 года.

Но наше расследование выявило связь (указанных аккаунтов – 24 канал) с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине,

– отметили в компании.

Расследование показало, что указанные учетные записи нарушали политику Facebook по скоординированному неаутентичному поведению (CIB).

Чем занимались удалены аккаунты

Лица, которые стояли за удаленными аккаунтами, писали на русском и украинском языках. Тематика сообщений в основном касалась коррупции, политики, автомобилей, но и сатирического освещения пандемии COVID-19.

Также эти аккаунты писали в поддержку "Слуги народа", и вместе с тем критиковали оппозиционные партии и политиков. Особенно пятого президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Facebook также сообщил, что удаленные аккаунты потратили на рекламу примерно 210 тысяч долларов.



Пример сообщения за 2019 год из удаленного аккаунта / Фото из отчета Facebook



Пример сообщения за 2021 год из удаленного аккаунта / Фото из отчета Facebook

Еще одна удаленная сеть аккаунтов связана с людьми, которые находятся под санкциями США

В апреле Facebook также удалил еще одну сеть учетных записей, созданную и управляемую из Украины. Причина та же – нарушение политики по CIB.

Эти аккаунты (почти 500 в фейсбуке и более 400 в инстаграме) в основном связаны с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции США (как Андрей Деркач и Петр Журавель).

в основном Еще часть – с бывшим премьером Владимиром Гройсманом и лидером депутатской группы "Доверие" Олегом Кулиничем .

Facebook подчеркнул, что эти аккаунты копировали новостной контент из других СМИ, а рядом с этим продвигали контент, благоприятный для указанных политиков и их политических организаций. На их продвижение потратили 496 тысяч долларов.

Обратите внимание: в Facebook заметили, что Украина за несколько лет стала едва ли не лидером по количеству удаленных аккаунтов из-за CIB.