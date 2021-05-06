В апреле политики потратили на рекламу в фейсбуке более 50 тысяч долларов. Больше всего денег вложили "Слуга народа", "За майбутнє" и Александр Шевченко.

Всего публикаций в фейсбуке обнародовал Арсений Яценюк – 351, партия "Слуга народа" – 309 и женское движение "За майбутнє" – 180. Меньше всего публиковали от партии "Голос" (24) и Игоря Палицы (36).

Читайте также Транспорт, одежду или продукты: на что больше всего потратили украинцы в 2020 году

Политические расходы на рекламу в Фейсбуке

"Слуга народа" – 12 117 долларов;

Александр Шевченко – 10 607 долларов;

"За майбутнє" – 6 027 долларов;

Арсений Яценюк – 5 366 долларов;

Женское движение "За майбутнє" – 3931 доллар;

RegioNews.ua – 3 835 долларов;

Игорь Палица – 3 760 долларов;

"Голос" – 3 452 долларов;

Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного – 2 992 долларов;

Дмитрий Никонов – 2 854 долларов.

Реклама "слуг" преимущественно была настроена на пользователей из Ивано-Франковщины. В рекламных публикациях рассказывали об инициативах партийцев в Верховной Раде, работе представителей политсилы в регионе. К слову, несмотря на то, что Шевченко потратил более 10 тысяч долларов, от него было лишь 49 рекламных публикаций.

Где было больше всего взаимодействий

Больше всего пользователи взаимодействовали с постами на страницах Александра Шевченко, "Слуги народа" и Арсения Яценюка.

Обратите внимание! Перед местными выборами в 2020 году партии потратили на рекламу в соцсетях более 250 тысяч долларов: "Голос" – более 283 тысячи долларов, "Европейская Солидарность" – более 197 тысяч, "За майбутнє" – более 169 тысяч, "Наш Край" – более 166 тысяч, "Слуга Народа" – более 122 тысячи, "Партия Шария" – более 119 тысяч.