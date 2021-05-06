Политики больше всего потратили на рекламу в фейсбуке: рейтинг апреля
В апреле политики потратили на рекламу в фейсбуке более 50 тысяч долларов. Больше всего денег вложили "Слуга народа", "За майбутнє" и Александр Шевченко.
Источник:ОПОРА
Всего публикаций в фейсбуке обнародовал Арсений Яценюк – 351, партия "Слуга народа" – 309 и женское движение "За майбутнє" – 180. Меньше всего публиковали от партии "Голос" (24) и Игоря Палицы (36).
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Политические расходы на рекламу в Фейсбуке
- "Слуга народа" – 12 117 долларов;
- Александр Шевченко – 10 607 долларов;
- "За майбутнє" – 6 027 долларов;
- Арсений Яценюк – 5 366 долларов;
- Женское движение "За майбутнє" – 3931 доллар;
- RegioNews.ua – 3 835 долларов;
- Игорь Палица – 3 760 долларов;
- "Голос" – 3 452 долларов;
- Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного – 2 992 долларов;
- Дмитрий Никонов – 2 854 долларов.
Реклама "слуг" преимущественно была настроена на пользователей из Ивано-Франковщины. В рекламных публикациях рассказывали об инициативах партийцев в Верховной Раде, работе представителей политсилы в регионе. К слову, несмотря на то, что Шевченко потратил более 10 тысяч долларов, от него было лишь 49 рекламных публикаций.
Где было больше всего взаимодействий
Больше всего пользователи взаимодействовали с постами на страницах Александра Шевченко, "Слуги народа" и Арсения Яценюка.
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