Які політики найбільше витратили на рекламу у фейсбуці: рейтинг квітня
У квітні політики витратили на рекламу у фейсбуці понад 50 тисяч доларів. Найбільше грошей вклали "Слуга народу", "За майбутнє" та Олександр Шевченко.
Джерело:ОПОРА
Найбільше публікацій у фейсбуці оприлюднив Арсеній Яценюк – 351, партія "Слуга народу" – 309 та жіночий рух "За майбутнє" – 180. Найменше публікували від партії "Голос" (24) та Ігоря Палиці (36).
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Політичні витрати на рекламу у фейсбуці
- "Слуга народу" – 12117 доларів;
- Олександр Шевченко – 10607 доларів;
- "За майбутнє" – 6027 доларів;
- Арсеній Яценюк – 5366 доларів;
- Жіночий рух "За майбутнє" – 3931 долар;
- RegioNews.ua – 3835 доларів;
- Ігор Палиця – 3760 доларів;
- "Голос" – 3452 доларів;
- Київська школа державного управління імені Сергія Нижного – 2992 доларів;
- Дмитро Ніконов – 2854 доларів.
Реклама "слуг" переважно була налаштована на користувачів з Івано-Франківщини. У рекламних публікаціях розповідали про ініціативи партійців у Верховній Раді, роботу представників політсили в регіоні. До слова, попри те, що Шевченко витратив понад 10 тисяч доларів, від нього було лише 49 рекламних публікацій.
Де було найбільше взаємодій
Найбільше користувачі взаємодіяли з постами на сторінках Олександра Шевченка, "Слуги народу" та Арсенія Яценюка.
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