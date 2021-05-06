У квітні політики витратили на рекламу у фейсбуці понад 50 тисяч доларів. Найбільше грошей вклали "Слуга народу", "За майбутнє" та Олександр Шевченко.

Найбільше публікацій у фейсбуці оприлюднив Арсеній Яценюк – 351, партія "Слуга народу" – 309 та жіночий рух "За майбутнє" – 180. Найменше публікували від партії "Голос" (24) та Ігоря Палиці (36).

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Політичні витрати на рекламу у фейсбуці

"Слуга народу" – 12117 доларів;

Олександр Шевченко – 10607 доларів;

"За майбутнє" – 6027 доларів;

Арсеній Яценюк – 5366 доларів;

Жіночий рух "За майбутнє" – 3931 долар;

RegioNews.ua – 3835 доларів;

Ігор Палиця – 3760 доларів;

"Голос" – 3452 доларів;

Київська школа державного управління імені Сергія Нижного – 2992 доларів;

Дмитро Ніконов – 2854 доларів.

Реклама "слуг" переважно була налаштована на користувачів з Івано-Франківщини. У рекламних публікаціях розповідали про ініціативи партійців у Верховній Раді, роботу представників політсили в регіоні. До слова, попри те, що Шевченко витратив понад 10 тисяч доларів, від нього було лише 49 рекламних публікацій.

Де було найбільше взаємодій

Найбільше користувачі взаємодіяли з постами на сторінках Олександра Шевченка, "Слуги народу" та Арсенія Яценюка.

Зверніть увагу! Перед місцевими виборами у 2020 році партії витратили на рекламу в соцмережах понад 250 тисяч доларів: "Голос" – понад 283 тисячі доларів, "Європейська Солідарність" – понад 197 тисяч, "За Майбутнє" – понад 169 тисяч, "Наш Край" – понад 166 тисяч, "Слуга Народу" – понад 122 тисячі, "Партія Шарія" – понад 119 тисяч.