Facebook впервые обозначил пост украинского телеканала как фейковую новость

Facebook впервые обозначил пост украинского телеканала ярлыком о ложной информации. "Героем" стал медведчуковский ZIK из-за поста с заявлением политэкспертов Владимира Кацмана в отношении Ульяны Супрун – бывшей временной главой Минздрава.

Этот пост датирован еще 6 августа 2019 года. Информацию о нем опубликовала Stop Fake – платформа, которая занимается фактчекингом.

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Фейковый пост ZIKа

Пост касается заявления политического эксперта Владимира Кацмана, которое тот озвучил в эфире телеканала. Он заявил о якобы отсутствии профессионального медицинского образования у Ульяны Супрун.

Это важно, поскольку Ульяна Супрун ранее выполняла обязанности министра здравоохранения. По украинскому законодательству, такую ​​должность может занимать только человек с высшим медицинским образованием.

Теперь на посту ZIKа будет ярлык о фейке. Это означает, что Facebook не стал удалять пост, но предупреждает читателей, что приведенная в нем информация – ложь.



Фейковый пост ZIKа, обозначенный фейсбуком / скриншот

Медицинское образование Ульяны Супрун

Во время вступлення на свою должность Ульяна Супрун подала документ, подтверждающий получение диплома доктора медицины в Университете штата Мичиган, что в США.

Этот документ, а также документ Министерства образования и науки Украины о признании диплома Супрун опубликовал портал Stop Fake. Они выданы на имя Ульяны Юркив – девичья фамилия Супрун. Она закончила университет в июне 1989 года.



Документ о получении медицинского диплома Ульяной Супрун (Юркив) / фото Stop Fake



Документ Минобразования Украины о признании диплома Ульяны Супрун / фото Stop Fake

Отметки о фейках от Facebook: коротко

О борьбе с распространением фейковых новостей Facebook объявил в начале пандемии коронавируса в Европе. Поэтому первоочередной целью этого шага является именно борьба с фейками против коронавируса.

Социальная сеть не блокирует посты, обозначеные как фейк, но предупреждает читателей о недостоверной информации. Кроме того, такие посты опускаются ниже в выдаче на ленте новостей.

Если СМИ или какая-то из групп будет часто распространять фейковые новости, Facebook может ограничить их охват аудитории, а также заблокировать возможность распространять рекламу.