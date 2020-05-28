Facebook вперше позначив пост українського телеканалу як фейкову новину

Facebook вперше позначив пост українського телеканалу ярликом про неправдиву інформацію. "Героєм" став медведчуківський ZIK через пост з зявою політексперта Володимира Кацмана щодо Уляни Супрун – колишньою тимчасовою очільницею МОЗу.

Цей пост датований ще 6 серпня 2019 року. Інформацію про нього опублікувала Stop Fake – платформа, що займається фактчекінгом.

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Фейковий пост ZIKу

Пост стосується заяви політичного експерта Володимира Кацмана, яку той озвучив в ефірі телеканалу. Він заявив про буцімто відсутність фахової медичної освіти Уляни Супрун.

Це важливо, оскільки Уляна Супрун раніше виконувала обов'язки міністерки охорони здоров'я. За українським законодавством, таку посаду може обіймати лише людина з вищою медичною освітою.

Відтепер на пості ZIKу буде ярлик про фейк. Це означає, що Facebook не став видаляти пост, але попереджає читачів, що наведена у ньому інформація – брехня.



Фейковий пост ZIKу, позначений фейсбуком / скриншот

Медична освіта Уляни Супрун

Під час вступлення на свою посаду Уляна Супрун подала документ, що підтверджував отримання диплома доктора медицини в Університеті штату Мічиган, що у США.

Цей документ, а також документ від Міністерства освіти і науки України про визнання диплома Супрун опублікував портал Stop Fake. Вони визнані на ім'я Уляни Юрків – дитяче прізвище Супрун. Вона закінчила університет у червні 1989 року.



Документ про здобуття медичного диплома Уляною Супрун (Юрків) / фото Stop Fake



Документ Міносвіти України про визнання диплома Уляни Супрун / фото Stop Fake

Позначки про фейки від Facebook: коротко

Про боротьбу з поширенням фейкових новин Facebook оголосив на початку пандемії коронавірусу в Європі. Тож першочерговою метою цього кроку є саме боротьба з фейками проти коронавірусу.

Соціальна мережа не блокує пости, що позначені як фейк, але попереджає читачів про недостовірну інформацію. Крім того, такі пости опускаються нижче у видачі на стрічці новин.

Якщо ЗМІ чи якась з груп часто поширюватиме фейкові новини, Facebook може обмежити їхнє охоплення аудиторії, а також заблокувати можливість поширювати рекламу.