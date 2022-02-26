Соответствующее сообщение появилось в твиттере руководителя политики безопасности компании Facebook Натаниэля Глейхера. Он сообщил, что соцсеть продолжает "навешивать ярлыки" на дополнительные российские государственные СМИ.

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Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться на выходные.

Натаниэль Глейхер сообщил, что компания внимательно следит за ситуацией в Украине и будет продолжать делиться шагами, которые мы предпринимаем для защиты людей на своей платформе.

Ранее в Facebook заявили, что в ответ на разворачивающийся в Украине военный конфликт компания создала Центр специальных операций для реагирования в режиме реального времени. В нем работают эксперты.

К слову, после того, как в фейсбуке 24 февраля заблокировали страницы четырех российских СМИ, Роскомнадзор принял решение якобы защищать их.

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