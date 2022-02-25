Фейсбук заблокировал телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", сайты "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор обвинил сеть в посягательстве на права и свободы граждан России.

К теме В Польше запретили четыре российских телеканала

Роскомнадзор отправил требования компании Meta Platforms, которой принадлежит фейсбук, снять ограничения. Кроме этого, у американской компании требовали объяснений по поводу таких действий, но оккупантов проигнорировали.

Ограничение для россиян

Генеральная прокуратура России 25 февраля с министерством иностранных дел приняла решение признать фэйсбук виновным в нарушении прав человека. Теперь они частично будут ограничивать россиянам доступ к соцсети.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!