Фейсбук заблокував телеканал "Звезда", інформаційне агентство "РИА Новости", сайти "Лента.ру" та "Газета.ру". Роскомнадзор звинуватив мережу у посяганні на права та свободи громадян Росії.

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Роскомнадзор відправив вимоги для компанії Meta Platforms, якій належить фейсбук, зняти обмеження. Крім цього, у американської компанії вимагали пояснень щодо таких дій, але окупантів проігнорували.

Обмеження для росіян

Генеральна прокуратура Росії 25 лютого з міністерством закордонних справ ухвалили рішення визнати фейсбук винним у порушенні прав людини. Відтепер вони частково обмежуватимуть росіянам доступ до соцмережі.