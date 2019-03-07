Facebook раскроет заказчиков политической рекламы в Украине: что это означает

Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы. Внедрить эти проверки обещают с середины марта 2019 года. К тому же, база данных таких заказчиков будет публичной. Это позволит как минимум сравнить, кто и сколько тратит денег на политическую рекламу в социальной сети.

Об этом сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенни, как сообщил Общественное движение ЧЕСНО на своем сайте.

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Чтобы сделать политическую рекламу в Украине на Facebook прозрачнее, от рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Собранные сведения внесут в специальную базу данных:

– кто платит за политическую рекламу;

– сколько именно денег ушло на оплату такой рекламы;

– кто эту рекламу, собственно, увидел: их возраст, пол и регион проживания.

Информация о все это 7 лет будет храниться в публичной библиотеке. К слову, архивы с такой же информацией есть в США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Щегенни также обещал, что фиктивные учетные записи будут блокироваться, как и попытки распространения ложной информации. Например, в феврале Facebook временно распространил на Украину запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа. Кроме этого, Facebook сотрудничает с ЦИК, общественными фактчекерами и активистами.

Почему вопрос политической рекламы в Facebook важен?

Сейчас расходы на такую рекламу – непрозрачные. При этом активно рекламируются в соцсети политики всех уровней – от Петра Порошенко и Юлии Тимошенко до местных политиков. И объясняют они, кто им покупает рекламу, часто общими фразами типа – "Кто? Та знакомые предприниматели".

Напомним, ЧЕСНО – это общественное движение, имеющее целью стимулировать прозрачность, подотчетность и открытость представителей власти. Движение объединяет активистов и волонтеров по всей территории Украины и за ее пределами.