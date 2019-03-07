Facebook розкриє замовників політичної реклами в Україні: що це означає

Facebook перевірятиме замовників політичної реклами. Запровадити ці перевірки обіцяють з середини березня 2019 року. До того ж, база даних таких замовників буде публічною. Це дозволить щонайменше порівняти, хто та скільки витрачає грошей на політичну рекламу в соціальній мережі.

Про це повідомив керівник корпоративних комунікацій Facebook у Центральній і Східній Європі Ян Щєґєнни, як повідомив Громадський рух ЧЕСНО на своєму сайті.

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Щоб зробити політичну рекламу в Україні на Facebook прозорішою, від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу. Зібрані відомості внесуть у спеціальну базу даних:

– хто сплачує за політичну рекламу;

– скільки саме грошей пішло на оплату такої реклами;

– хто цю рекламу, власне, побачив: їхній вік, стать і регіон проживання.

Інформація про все це 7 років зберігатиметься у публічній бібліотеці. До слова, архіви з такою ж інформацією є у США, Великій Британії, Індії та Бразилії.

Щєґєнни також обіцяв, що фіктивні облікові записи блокуватимуться, як і спроби розповсюдження неправдивої інформації. Наприклад, у лютому Facebook тимчасово поширив на Україну заборону купувати виборчу рекламу з-за кордону. Крім цього, Facebook співпрацює з ЦВК, громадськими фактчекерами та активістами.

Чому питання політичної реклами у Facebook важливе? Наразі видатки на таку рекламу – непрозорі. При цьому активно рекламуються в соцмережі політики всіх рівнів – від Петра Порошенка і Юлії Тимошенко до місцевих політиків. І пояснюють вони, хто їм купує рекламу, часто загальними фразами штибу – "Хто? Та знайомі підприємці".

Нагадаємо, ЧЕСНО – це громадський рух, що має на меті стимулювати прозорість, підзвітність та відкритість представників влади. Рух об'єднує активістів та волонтерів по всій території України та за її межами.