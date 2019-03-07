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      Facebook розкриє замовників політичної реклами в Україні: що це означає

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      Facebook оприлюднить базу замовників політреклами
      Facebook оприлюднить базу замовників політреклами / Ілюстративне фото

      Facebook перевірятиме замовників політичної реклами. Запровадити ці перевірки обіцяють з середини березня 2019 року. До того ж, база даних таких замовників буде публічною. Це дозволить щонайменше порівняти, хто та скільки витрачає грошей на політичну рекламу в соціальній мережі.

      Про це повідомив керівник корпоративних комунікацій Facebook у Центральній і Східній Європі Ян Щєґєнни, як повідомив Громадський рух ЧЕСНО на своєму сайті.

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      Щоб зробити політичну рекламу в Україні на Facebook прозорішою, від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу. Зібрані відомості внесуть у спеціальну базу даних:

      – хто сплачує за політичну рекламу;
      – скільки саме грошей пішло на оплату такої реклами;
      – хто цю рекламу, власне, побачив: їхній вік, стать і регіон проживання. 

      Інформація про все це 7 років зберігатиметься у публічній бібліотеці. До слова, архіви з такою ж інформацією є у США, Великій Британії, Індії та Бразилії.

      Щєґєнни також обіцяв, що фіктивні облікові записи блокуватимуться, як і спроби розповсюдження неправдивої інформації. Наприклад, у лютому Facebook тимчасово поширив на Україну заборону купувати виборчу рекламу з-за кордону. Крім цього, Facebook співпрацює з ЦВК, громадськими фактчекерами та активістами.

      Чому питання політичної реклами у Facebook важливе? Наразі видатки на таку рекламу – непрозорі. При цьому активно рекламуються в соцмережі політики всіх рівнів – від Петра Порошенка і Юлії Тимошенко до місцевих політиків. І пояснюють вони, хто їм купує рекламу, часто загальними фразами штибу – "Хто? Та знайомі підприємці".

      Нагадаємо, ЧЕСНО – це громадський рух, що має на меті стимулювати прозорість, підзвітність та відкритість представників влади. Рух об'єднує активістів та волонтерів по всій території України та за її межами.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Facebook
      Джерело: 24 Канал
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