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22:30, 29 июня
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Facebook разрабатывает систему, которая будет подслушивать телевизоры пользователей

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Facebook будет подслушивать телевизоры пользователей
Facebook будет подслушивать телевизоры пользователей / istockphoto.com

Корпорация Facebook запатентовала систему, которая будет сможет удаленно активировать микрофон на смартфоне и будет подслушивать, что люди смотрят по телевизору.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Как говорится в заявке на патент, система должна реагировать на встроенные в телешоу рекламные ролики, при этом она не будет слышать разговоров людей. Если телевизор выключен, система должна автоматически отключать микрофон.

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После записи телевизора эти данные сопоставляют с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи. При этом пользователи не будут знать, что система включена и записывает.

Более того, система умеет определять пол и возраст зрителей. Предполагается, что Facebook будет предлагать информацию телекомпаниям для статистики. На основе данных можно завести на каждого пользователя индивидуальный профиль для повышения эффективности таргетинговой рекламы.

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Теги: Техно Интернет Facebook
Источник: 24 Канал
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