Мэр Тернополя Сергей Надал направил письмо в управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Он попросил проверить правоохранителей законность приезда российских гастролеров.

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Мэрия призывает отменить выступление россиян

Городские власти Тернополя просит СБУ проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно находятся в Украине. Кроме того, Сергей Надал обратился к организаторам "Файного міста" с призывом отменить выступления российских музыкантов.

Он добавил: городской совет не является соорганизатором события, поэтому не может самостоятельно влиять на выбор артистов.

Поводом к написанию письма стало заявление местного "Правого сектора".

О каких исполнителях идет речь:

Это 4 группы из России:

Louna;

"Порнофильмы";

Wildways;

Anacondaz.

Что касается последней группы – то она выступала в оккупированном Крыму и имела трехлетний запрет на въезд в Украину. Впрочем, в 2020 году срок этого запрета завершился, поэтому организаторы фестиваля пригласили группу в Тернополь.

Важно! Сами организаторы на своем сайте или в социальных сетях пока никак не прокомментировали возмущение относительно выступлений российских артистов.

В СБУ говорят, что все законно

Служба безопасности утверждает, что еще до обращения городского совета Тернополя начала проверку граждан России, которые должны выступить на фестивале. Как рассказал спикер СБУ в Тернопольской области Петр Королюк в комментарии "Украинской правде", проверка 21 человека завершилась.

Законных оснований для их недопущения не обнаружили. Проверка еще 16 иностранцев продолжается. О ком именно идет речь, в СМИ не отметили.

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